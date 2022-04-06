Балет во имя мира: украинская и российская примы на одной сцене в Неаполе

Они уехали - одна, осуждая войну, вторая - непосредственно от нее.

Ольга Смирнова, прима-балерина Большого театра, а теперь Нидерландского национального балета, и Анастасия Гурская, звезда Киевского оперного театра, встретились на сцене "Сан-Карло" в Неаполе в рамках благотворительного концерта "Поддержи Украину - Балет во имя мира". Среди 26 артистов - 9 с Украины и 5 из России.

Ольга Смирнова и солист Национального балета Нидерландов Виктор Кайшета Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ольга Смирнова, прима-балерина:

— Думаю, это важно в такой ситуации, в такое время, оставаться вместе на сцене, делать то малое, что мы можем для Украины. Это главная цель для всех нас.

Анастасия Гурская, прима-балерина:

— Думаю, все должны помочь Украине сейчас, и я очень горда тем, что я могу это сделать, по крайней мере, попытаться. Это действительно важно для меня.

Анастасия Гурская и Станислав Ольшанский на сцене "Сан-Карло" Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ольга и Анастасия — две известные во всем мире примы-балерины, но сейчас они готовы забыть о своих статусах и танцевать на одной сцене. Россиянка и украинка сплетут воедино свои таланты и сердца, чтобы сказать "нет" этой бессмысленной войне.

Билеты на гала-концерт раскупили буквально за несколько дней. Тем не менее участие российских танцоров в нем не понравилась украинскому консульству и диаспоре в Неаполе.

У стен театра "Сан-Карло" прошла акция протеста против участия российских танцоров в концерте Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Нелегко посылать послания мира на фоне новостей о предполагаемых военных преступлениях России против украинского гражданского населения.

Стефан Лисснер, худрук театра "Сан-Карло":

— Когда они собрались вместе, чтобы начать репетировать, украинцы и русские обнимали друг друга с грустью. Радости места не было. Была тяжелая атмосфера, потому что у некоторых из них остались родители в России, и они были против их решения покинуть страну".

Алессио Карбоне, организатор концерта:

— Это история о дружбе. У танца нет границ как и национальностей. Мы будем все вместе на сцене лишь с одной целью - показать людям, что мы поддерживаем Украину и делаем то, что в наших силах - пусть это и всего лишь спектакль.

Сбор средств, организован Красным крестом, и предназначен для украинского народа, которому как никогда нужны мир и надежда на будущее.

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