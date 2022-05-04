Украинские беженцы-спортсмены продолжают тренировки во Франции

Жизнь этого подростка перевернула война. В начале российского вторжения, в возрасте 15 лет, Каролина вместе со своей семьей бежала из Украины во Францию. Это стало испытанием для полупрофессиональной пловчихи... в начале многообещающей спортивной карьеры.

— В средней школе я записалась в секцию спортивного плавания в аквапарке, благодаря своему тренеру. Я начала участвовать в региональных и национальных соревнованиях и занимала призовые места. В Украине я состояла в клубе, где мне преподавали очень эффективные уроки, как добиться прогресса.

Вот Каролина проплывает дорожку вдали от шума сирен в ее родном городе Львове на востоке Украины. Подросток поделится этим видео со своими друзьями по плаванию, которые остались там.

В настоящее время более 300 украинских беженцев живут вместе с ней в отеле недалеко от парижского аэропорта Шарль де Голль, в городе Руасси

После трудного путешествия через Польшу семья Каролины сейчас пользуется временной защитой во Франции, ей помогает ассоциация SOS Groupe Solidarités.

Наталья, мать Каролины, думала, что уедет из Львова всего на несколько недель... Прошло уже два месяца с тех пор, как она бежала с детьми, и она не видела своего мужа.

— В моей стране идет война, я очень скучаю по Украине. Там остались мои родные: муж, мама, сестра, остальные родственники, а также много друзей... Конечно, я поддерживаю с ними связь, мы общаемся, спрашиваем, как у них дела. Новости не всегда утешительные, сейчас они в основном живут в страхе.

Будущее семьи остается неопределенным. Каролина, которая сейчас учится в школе во Франции, надеется продолжить плавание на соревнованиях высокого уровня в Украине и, возможно, даже представлять свою страну на Олимпийских играх.