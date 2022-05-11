Евровидение 2022 в Турине: Украина вышла в финал

Евровидение 2022 в Турине: Украина вышла в финалКомментарии
Euronews
После первого отборочного тура, Украина вышла в финал конкурса песни "Евровидение", на котором украинская рэп-группа Калуш Оркестра выступит с зажигательной песней "Стефания".
После вторжения России в Украину уровень популярности этой музыкальной команды несоизмеримо вырос.
В финал также вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдавия и Нидерланды.
Оставшиеся 18 стран примут участие во втором полуфинале в четверг в надежде получить право голоса.
Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, известные как "Большая пятерка", автоматически попадают в турнир, который состоится в эти выходные.