"Евровидение" вернулось в Италию

"Евровидение" спустя 31 год вернулось в Италию. Турин принимает международный музыкальный фестиваль, который по популярности, если речь идет о телетрансляции, уступает лишь супербоулу. В прошлом году песенный конкурс посмотрели 183 миллиона человек. Те, кто хотят увидеть выступления участников вживую, уже в Турине.

Микела Фаваро, заместитель Мэра Турина: “К нам воздушным путем прибыли около двадцати тысяч человек. Но, чтобы получить окончательное число посетителей "Евровидения", нужно дождаться финала мероприятия. Впрочем, мы в курсе, что сейчас невозможно найти номер в гостинице, или комнату на AirB&b. Это значит, что город заполнен туристами".

Владельцы туринских магазинов потирают руки в ожидании прибыли.

"Благодаря "Евровидению" сейчас к нам приезжает гораздо больше иностранных туристов", - говорит Габриэле Болле. Мы надеемся вернуть те показатели, которые были до пандемии. Турин - город развивающийся. У нас всегда были миллионы гостей".

Туристы со всей Европы выстраиваются в длинную очередь, чтобы попасть на спортивно-концертную арену "Паласпорт Олимпико":

"Нам нравится сама концепция конкурса, и мы просто очень рады быть здесь".

"Мне не терпится услышать албанскую певицу, еще очень нравится французская песня. И, конечно же, у принимающей стороны, итальянцев, в этом году хорошая композиция".

Стефания де Микеле, Euronews: "Откуда вы приехали?

“Из Латвии и Швеции".

Стефания де Микеле, Euronews: "Что вы думаете о конкурсе и песнях. Вам нравится что-то определенное?"

“Думаю, я вообще люблю "Евровидение": и конкурс, и сам подход: любовь и мир".

Стефания де Микеле, Euronews:

"Здесь, на Олимпийском стадионе, одной из крупнейших крытых арен Италии, где проходило множество международных мероприятий, в том числе концерты Мадонны, Леди Гаги и Шакиры, начинается конкурс "Евровидение": в течение трех вечеров на концертной площадке выступят представители сорока стран. Билеты на шоу распроданы. Лучших определят телезрители и жюри".