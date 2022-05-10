Конкурс Евровидение 2022, стартует в Турине

Конкурс Евровидение 2022, стартует в ТуринеКомментарии
В 2021 году Евровидение завершилось триумфом Манескин на сцене в Роттердаме. Год спустя песенный караван конкурса прибыл в Турин, где 40 стран будут соревноваться в музыкальной Лиге чемпионов в Pala Olimpico.
Через несколько часов после первого музыкального полуфинала, в знак солидарности с Украиной и в присутствии вице-президента Европейского парламента Пины Пикьерно, школа Холден в Турине.
Пина Пикьерно, вице-президент Европейского парламента:
- В этот же день другие выставляют напоказ военную силу, устраивают парады и произносят речи, пропагандирующие войну. Мы же, напротив, со сцены "Евровидения", в школе Холдена, предпочитаем говорить о свободе, правах, будущем и о том, чем была и должна стать наша Европа.
В Турине все готово к проведению "Евровидения 2022 года", тридцатого по счету конкурса музыки, которая является универсальным языком даже в военное время.