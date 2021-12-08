Власти Саудовской Аравии провели самую масштабную в своей истории "репрессию" против участников конкурса красоты верблюдов. Из-за инъекций ботокса было дисквалифицировано более 40 животных, сообщило в среду государственное агентство Saudi Press Agency (SPA).

Во время ежегодного фестиваля имени короля Абдулазиза, который стартовал в начале этого месяца, заводчики самых красивых верблюдов борются за призовой фонд в размере около 66 миллионов долларов. Ботокс, подтяжки и другие косметические операции строго запрещены. Жюри определяет победителя на основе формы головы, шеи, горба, одежды и позы верблюдов.

Организаторы конкурса, проходящего в пустыне к северо-востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, усиливают меры по выявлению обманщиков, используя "специализированные и передовые" технологии.

В этом году власти обнаружили десятки заводчиков, которые растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для увеличения мышц животных, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, надували части тела с помощью резинок и использовали филеры для расслабления морды.

"Организаторы стремятся пресечь все акты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - говорится в сообщении SPA. Судьи будут "строго наказывать манипуляторов".

Конкурс красоты верблюдов является главным событием популярного карнавала, в рамках которого также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие праздничные мероприятия, в которых обычно участвуют тысячи животных. Цель - сохранить роль верблюда в традициях и наследии бедуинов королевства, даже несмотря на то, что богатая нефтью страна осуществляет крупные проекты по модернизации.

Разведение верблюдов - многомиллионная индустрия, и подобные мероприятия проводятся по всему региону.