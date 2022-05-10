Молдавия на границе с войной в Украине и кризисом в Приднестровье

Последствия эскалации войны в Украине "слишком страшны, чтобы о них думать". Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибывший с визитом в Молдавию.

Поездка главы организации объединенных наций последовала после серии взрывов всколыхнувших Приднестровье и вынудивших правительство Молдавии принять повышенные меры безопасности в этом регионе.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций:

— Молдавия находится на переднем крае сохранения, мира и стабильности. Рядом с войной и противоречиями.

Я надеюсь, что все участники процесса четко осознают свою ответственность Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица:

— Сегодня Молдавия сталкивается с беспрецедентными наложениями кризисов, включая пандемический кризис, энергетический кризис, инфляцию, переориентацию торговли. Но, несмотря на вызовы, уверяю вас, что Республика Молдова идет впереди по пути развития, демократии и европейской интеграции.

Приднестровье, узкая полоса земли граничащая с Украиной и находящаяся под контролем про российских властей со времен войны в Молдавии 1992 года. Россия разместила в отколовшемся регионе около полутора тысяч военнослужащих.

После того, как в Тирасполе прогремели взрывы, молдавское правительство опасается вмешательства российской армии в конфликт. ООН намерена поддержать Молдавию и предоставив финансирование этой обедневшей страны.