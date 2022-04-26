Взрывы в Приднестровье и риск эскалации

Взрывы в Приднестровье и риск эскалацииКомментарии
В Молдавии усиливают меры безопасности в связи с ситуацией в Приднестровье. В понедельник прогремели взрывы у Министерства государственной безопасности в Тирасполе.
Во вторник утром в приднестровском поселке Маяк неизвестные подорвали две мощные антенны местного радиотелецентра, ретранслировавшего российские СМИ. Об этом сообщила пресс-служба МВД непризнанной республики.
Президент Молдавии Майя Санду объявила об усилении проверок на границе и патрулировании основных объектов инфраструктуры.
Санду также указала на взрывы на аэродроме в Тирасполе, о чём не сообщали приднестровские власти. Глава государства призвала граждан соблюдать спокойствие и подчеркнула, что у Кишинёва нет планов блокады Приднестровья.
В ходе серии взрывов, которую президент Приднестровья Вадим Красносельский и российские СМИ называют терактами, никто не пострадал. По словам Красносельского, диверсии, предположительно, совершались с территории Украины.
По версии украинской разведки, взрывы на левом берегу Днестра – это запланированные провокации российских спецслужб.
Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не намерен обсуждать инциденты в Приднестровье с руководством Молдавии.
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