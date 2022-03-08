Наталья Гаврилица: «Молдавия хочет вступить в ЕС и не хочет в НАТО»

В связи с войной на Украине соседняя Молдавия оказалась на передовых позициях кризиса с беженцами. После начала войны эта страна, у которой тоже есть сепаратистский регион с военным присутствием России, попросила о вступлении в ЕС. Премьер-министр Республики Молдовы Наталья Гаврилица — гость программы «Глобальный диалог».

— Какова, на ваш взгляд, ситуация с безопасностью вашей страны в связи с войной на Украине? Угрожает ли Россия напрямую Молдавии?

— То, что происходит на Украине, — очень прискорбно. Мы осуждаем войну и твердо поддерживаем независимость Украины и территориальную целостность в международно-признанных границах. Мы живем в сложном регионе с проблемами и для Молдавии, особенно в том, что касается Приднестровья, сепаратистского региона. Но в настоящее время мы не видим никакой угрозы или риска перетекания конфликта в Приднестровье. Мы продолжаем переговоры в существующем формате. Молдавия — нейтральная страна. Наш нейтралитет прописан в конституции. И мы рассчитываем на то, что все будут действовать в соответствии с этим принципом.

— А каков ваш план на случай, если русские войска не остановятся на ваших границах?

— Это гипотетический сценарий. Мы в настоящее больше сосредоточены на решении проблемы большого потока беженцев. Нашу границу со стороны Украины пересекли 250 тыс. человек. 120 тыс. из них, вероятно, останутся в Молдавии. Это самое большое число беженцев в Европе в пропорции к населению страны. Мы достигли предела возможности и нам требуется значительная международная помощь, чтобы справиться с этим масштабным гуманитарным кризисом. Поэтому мы больше сосредоточены на проблемах, с которыми сейчас сталкиваемся, чем на обсуждении гипотез.

— _На самом деле я хотел вас спросить о том, как вы справляетесь с масштабным притоком беженцев с учетом относительно небольшого размера вашей страны. Вам требуется больше международной помощи?

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— Да, конечно, требуется. Как я уже сказала, у нас сейчас самый большой приток беженцев, когда-либо виденный Молдавией. И, возможно, Европой с точки зрения его скорости. Полагаю, что приток превысил оценки Управления ООН по делам беженцев, сделанные до военных действий. Кроме того, Молдавия — это страна с крайне ограниченными ресурсами. И нам, конечно, нужна финансовая и гуманитарная помощь, чтобы справиться с этим притоком беженцев. А мы ожидаем, что, пока военные действия продолжаются, приток будет сохраняться. Поэтому мы просим о срочном открытии зеленых коридоров в другие страны, а также финансовую помощь, чтобы поддержать на том же уровне траты, которые мы осуществляем в течении 10 дней. Мы только сейчас начали получать некоторую гуманитарную помощь. Так что нагрузка на молдавские ресурсы была значительной.

— У вас есть отделившийся регион Приднестровья, в котором находится военная база России. Не наблюдаете ли вы какую-либо необычную военную активность там? На ваш взгляд, могут ли эти военные принять участие в конфликте?

— Действительно, как я уже сказала, у нас есть сепаратистский регион Приднестровья. Там размещены войска России. Мы постоянно, уже 30 лет, призываем вывести их. В настоящее время мы не видим никаких рисков или планов боевых действий. Но, конечно, ситуация неопределенная и зависит от развития событий на Украине. Но, как я сказала, мы — нейтральная страна. И мы ожидаем, что все международные партнеры будут вести себя в соответствии с принципом нейтральности. В настоящее время мы ведем переговоры в существующем формате. И мы не видим никаких признаков или планов боевых действий.

— Молдавия подала на этой неделе заявку о вступлении в Европейский союз. Обычно процесс вступления занимает десятилетия. Считаете ли вы, что у вас есть возможность получить ускоренную процедуру?

— Мы осознаем, что европейская интеграция — это долгий трансформационный процесс. В то же время, с учетом вопросов безопасности в регионе, получение статуса кандидата станет очень важным сигналом для людей, проживающих в странах, подавших просьбу о вхождении в Европейский союз, о том, что свободный мир ждет их; что их ждет ЕС, где демократические ценности, верховенство права, уважение прав человека и уважение международного права являются основополагающими принципами. И, конечно, мы готовы проделать домашнюю работу необходимую для того, чтобы соответствовать стандартам вступления в Европейский союз.

— Некоторые румынские политические партии говорят, что нужно провести референдум для того, чтобы Молдавия объединилась с Румынией и попала таким образом в ЕС и НАТО. Рассматриваете ли вы такой сценарий?

— В настоящее время мы не рассматриваем такой вариант.

— Как западная интеграция может произойти в случае с Молдавией, у которой есть отделившийся пророссийский регион? И, конечно, Владимир Путин, который пытается восстановить бывший Советский союз, постарается это заблокировать. Как вы видите эту проблему?

— Снова, я полагаю, что это вопрос гипотетический. Мы в настоящее время работаем в согласованном формате переговоров. Мы будем работать со всеми международными партнерами с учетом эволюции и изменений обстоятельств, чтобы выработать наилучший способ и наилучший формат переговоров, чтобы продолжить обсуждение реинтеграции.

— _Вы упомянули ранее нейтральность вашей страны. Значит ли это, что вхождение в НАТО исключено?

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— Действительно, принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО.