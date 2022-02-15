Государственный департамент США рекомендовал американцам "незамедлительно" покинуть Беларусь из-за кризиса, связанного с возможным вторжением России на Украину.

"Не совершайте поездок в Беларусь из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной. <...> Гражданам США в Беларуси следует незамедлительно уехать, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Госдепартамент напоминает, что в конце января было отдано распоряжение об отъезде семей госслужащих США из посольства в Минске.

Согласно документу, "гражданам США, находящимся в Беларуси или рассматривающим возможность поехать туда, следует учитывать, что ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряженность". При этом отмечается, что возможности правительства США оказывать экстренные и обычные услуги американским гражданам в Беларуси значительно сокращены из-за ограничений, наложенных белорусскими властями на работу посольства страны.

В заявлении отмечается, что "белорусские власти задержали десятки тысяч человек, включая граждан США, за предполагаемую связь с оппозиционными партиями и предполагаемое участие в политических демонстрациях".

В другом заявлении Госдепартамента американцам рекомендуется не совершать поездок в Молдавию и покинуть территорию Приднестровья.

Ситуация у границ Украины с Россией и Беларусью

По подсчетам Вооруженных сил Украины, сейчас возле границ страны и в Крыму находятся около 120 тысяч российских военных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская сторона "полностью отслеживает все перемещения" войск РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что размещение вооружений и сил РФ контролируется с помощью беспилотников "Байрактар". По его словам, Россия разместила у украинской границы (на 7 февраля) примерно 140 тысяч военнослужащих.

"По нашим данным, две тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, управляя наемниками и прочими подонками", - сказал министр.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что "российские военные продолжали в минувшие выходные наращивать силы на границе с Украиной", несмотря на заявления представителей МИД РФ.

"Как и ранее, мы продолжаем наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Беларусь, - сказал Кирби. - Мы не будем приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться".

"Союзная решимость-2022"

Десятого февраля на территории Беларуси начались совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022".

Общая численность войск и количество вооружения, развёрнутого в Беларуси, не разглашаются. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в начале февраля уточнил лишь, что количество участников маневров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности.

Маневры проводятся для отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии".

Как ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, договоренность о проведении учений "в этой непростой обстановке" была достигнута в декабре прошлого года.

«Это <...> нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)», - сказал Лукашенко.

Белорусского президента настораживает обстановка на южной границе, так как "Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов".

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами", - заявил Лукашенко.

16 февраля

В США полагают, что российское вторжение может начаться 16 февраля.

Издание Politico сообщает, что Россия начнет боевые действия против Украины 16 февраля. Эту информацию журналистам издания подтвердили несколько официальных лиц США. Вашингтон предупредил союзников, что вторжению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 11 февраля призвал американцев покинуть Украину в течение одного-двух дней.

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник объявил 16 февраля Днем единства украинского народа.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - говорится в заявлении, размещенном на официальном веб-сайте украинского президента.

Финансовая помощь от ЕС

Депутаты Европарламента во вторник одобрили решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

"Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - говорится в тексте документа. Отмечается, что помощь будет предоставлена в виде займов.

После утверждения решения деньги будут переведены Украине двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.

Россия: "Мы не вторгнемся, если не спровоцируют"

Россия заявляет, что не ведёт никакой "необычной военной деятельности" на своей территории и обвиняет Украину в подготовке силовой операции в Донбассе.

"Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно - в Донбассе или еще где", - сказал в интервью газете "Гардиан" постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщения о возможном вторжении назвал "безосновательным нагнетанием напряженности" и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о возвращении соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации https://t.co/XPLQot3Fcdpic.twitter.com/bkkRO3DCmf — Минобороны России (@mod_russia) February 15, 2022

Во вторник Министерство обороны объявило, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения ЮВО и ЗВО уже начали погрузку. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - сказал генерал-майор.

При этом не уточняется, из каких регионов и после каких именно учений войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В понедельник, 14 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть учений российские военные завершили, другие близки к завершению. По его словам, "Западный военный округ проводит учения практически на всех флотах - это и в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, Тихоокеанский флот". Маневры "Союзная решимость - 2022" продлятся до 20 февраля.