Путин на Параде Победы: "Россия дала упреждающий отпор агрессии"

Парад, посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел сегодня на Красной площади. В своей речи Владимир Путин отметил, что в смотре принимают участие военнослужащие, прибывшие непосредственно из зоны боевых действий в Донбассе.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наш народ на Донбассе. За безопасность нашей Родины - России.

Президент Путин обвинил Запад в деградации и искажении истории. Он заявил, что страны НАТО отвергали диалог с Россией и готовили Украину к нападению на Донбаcс и Крым.

— Все указывало на то, что столкновение с неонацистами, последователями Бандеры, на которых сделали ставку США и их младшие партнеры, будет неизбежным Владимир Путин, президент Российской Федерации

Россия, с точки зрения Путина, "дала упреждающий отпор агрессии". По его словам, это было "вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, независимой страны".

Путин заявил, что США, "особенно после распада Советского Союза, заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать". "Но мы - другая страна. У России другой характер", - подчеркнул президент РФ.