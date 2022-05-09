Посла России в Польше облили красной краской

Российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской. На дипломата напали на кладбище советских воинов в Варшаве: он приехал туда, чтобы возложить венок в честь Дня Победы.

Одна из участниц акции солидарности с Украиной, проходящей у мемориала, с криками "Фашисты!" прорвалась к российскому послу и опрокинула на себя, него и окружающих банку кроваво-красной краски.

МИД России уже выразил решительный протест властям Польши и потребовал в течение дня организовать еще одну церемонию — уже безопасную,а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование и наказать виновных.

В польском МИДе в свою очередь назвали инцидент достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией. А в МВД объяснили нападение на российского посла "эмоциями украинских женщин".