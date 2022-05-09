"Пощёчина Украине"

Берлинская полиция изъяла 25-метровый украинский флаг у манифестантов, которые в воскресенье пришли в парк Тиргартен на мероприятие, организованное по случаю дня окончания Второй мировой войны.

Ранее власти немецкой столицы ограничили демонстрацию как украинской, так и российской символики — включая военную форму и исполнение песен — во избежание конфликтов и для того, чтобы, цитата, "Отделить освобождение Германии от национал-социализма от сегодняшней ситуации".

Министр иностранных дел Украины назвал ошибкой решение немецких властей приравнять украинские символы к российским, а посол Украины в Германии назвал такой шаг "пощёчиной". С критикой выступили и немецкие политики.

Тем не менее, городские власти отказались отменить запрет, подчеркнув, что он касается только мемориальных объектов, а не всего Берлина и, кроме того, исключение сделано для ветеранов, дипломатов и официальных делегаций.

На этом фоне в Кёльне состоялись две демонстрации — как в поддержку Украины, так и в поддержку России и против поставок западного оружия. Для того, чтобы предотвратить возможные столкновения, за шествиями пристально наблюдала полиция. По данным правоохранительных органов, акция солидарности с Киевом собрала значительно больше участников — почти 10 тысяч человек.

Украинские власти уже неоднократно критиковали руководство Германии за нерешительную, по их мнению, позицию в отношении России и недостаточную помощь Киеву.