Россия готовится к 9 мая. Владимир Путин поздравил украинцев

Россия готовится отпраздновать День победы в условиях затягивающейся войны в Украине.

В воскресенье Владимир Путинобратился с отдельным поздравлением к украинцам. Пожелав гражданам соседней страны, которая борется с российским вторжением, "мирного и справедливого будущего", российский президент отметил, что общий долг русских и украинцев не допустить реванша идейных наследников нацистов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подолякохарактеризовал слова Путина как "уточненную вершину цинизма".

Патриарх Кирилл провёл богослужение в главном храме Минобороны, в ходе которого заявил, что Россия практически никогда не вела агрессивных войн, а также призвал "консолидировать силы" для защиты страны. Глава РПЦ также назвал "глупостью" обвинения в том, что его проповеди являются по сути милитаристскими.

В этом году парады пройдут в 28 городах России. Ни один иностранный лидер не посетит Красную площадь 9 мая. Дмитрий Песков объяснил это тем, что 77-летие победы– не юбилейная дата.

По сообщению российских и западных СМИ, на парад в Москве отправят меньше военной техники и солдат, чем в предыдущие годы.

Кремль опровергает слухи о намерении приурочить к 9 мая официальное объявление войны и всеобщую мобилизацию.

"Путин пошлет Западу предупреждение "Судного дня" на параде Победы во Второй мировой войне".

Российское руководство неоднократно заявляло о невозможности проведения каких бы то ни было праздничных мероприятий в Мариуполе. Несмотря на опровержения, Киев продолжает указывать на подобные планы. Украинская разведка настаивает, что российских офицеров снимают с боевых позиций для охраны парада в разрушенном городе, а в мариупольской мэрии сообщили о раздаче приглашений жителям на торжества.

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