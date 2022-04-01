Эстония запрещает "враждебную символику", в том числе на 9 мая

Эстония запрещает "враждебную символику", в том числе на 9 маяКомментарии
Euronews
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Правительство Эстонии одобрило изменения в уголовном кодексе, направленные на борьбу с так называемой враждебной символикой, а также оправданием и поддержкой агрессии.
За демонстрацию такого рода символов будет грозить штраф или арест.
В первую очередь эстонские власти, в лице премьер-министра Каи Каллас, предостерегают от демонстрации "враждебной символики" в День победы, и просят в принципе отказаться от публичного его празднования.
Несмотря на то, что законопроекте список враждебных символов не указан, местные СМИ к таковым относят георгиевские ленточки, символику российских Вооруженных сил или пропагандирующие российскую армию символы, а также букву Z в определенном контексте.