Правительство Эстонии одобрило изменения в уголовном кодексе, направленные на борьбу с так называемой враждебной символикой, а также оправданием и поддержкой агрессии.

За демонстрацию такого рода символов будет грозить штраф или арест.

В первую очередь эстонские власти, в лице премьер-министра Каи Каллас, предостерегают от демонстрации "враждебной символики" в День победы, и просят в принципе отказаться от публичного его празднования.

Важно понимать, что мир изменился с 24 февраля, и что определенные символы и их использование могут быть истолкованы как поддержка режима Путина и войны. Это вскрывает определенные раны в эстонском обществе, чего хочется избежать. Пожалуйста, не используйте все виды символов 9 мая, они считаются провокациями. Вспомните своих людей мирно, но не протестуйте, не проводите шествия Кая Каллас премьер-министр Эстонии

Несмотря на то, что законопроекте список враждебных символов не указан, местные СМИ к таковым относят георгиевские ленточки, символику российских Вооруженных сил или пропагандирующие российскую армию символы, а также букву Z в определенном контексте.