В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы

В Москве прошла генеральная репетиция Парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В подготовке ежегодного парадного шествия принимают участие 11 тысяч военнослужащих. 9 мая по Красной площади проедет 131 единица военной техники. А в небе над столицей пролетят 77 самолётов и вертолётов.

В состав парадных расчётов войдут и участники боевых действий в Украине. Как ожидается, на мероприятии выступит президент России. Ряд официальных лиц из западных стран утверждают, что именно в День Победы Владимир Путин планирует объявить Украине войну, что позолит провести всеобщую мобилизацию. В Кремле эти заявления назвали чушью.

В этом году никого из глав иностранных государств на Параде в Москве не будет.

Сообщается, что во время репетиции были задержаны четыре человека. Они пытались выйти на проезжую часть в момент прохождения техники по Звенигородскому шоссе.