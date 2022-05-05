Россия разрушает инфраструктуру Украины

По сообщению командира сил обороны мариупольского комбината "Азовсталь" , российские войска вошли на территорию завода, откуда на прошлой неделе была проведена огранизованная эвакуация гражданских лиц.

Денис Прокопенко, командир полка "Азов":

— Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск врага. Я благодарю весь мир за огромную поддержку Мариупольского гарнизона. Наши солдаты заслужили это.

Более 300 мирных жителей из осажденного Мариуполя и четырех прилегающих городов были эвакуированы в контролируемое Украиной Запорожье. Это уже вторая успешная операция по вывозу гражданских лиц.

Для проведения эвакуации как можно большего числа мирных жителей, российское правительство, пообещало расширить гуманитарные коридоры с четверга по субботу,

Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране в ночь на среду. Сообщалось об атаках под Киевом, в Черкассах, Днепре, а так же по центральной части страны.

Украина утверждает, что Россия пытается разрушить ее инфраструктуру.

Министр иностранных дел Украины обвинил российскую армию в "ракетном терроризме"

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

— Реальная проблема, которая не делает безопасным ни одно место в Украине, — это ракеты, российские ракеты, выпущенные в любое время суток, в любом направлении, по любому городу страны. У нас есть все основания говорить о том, что Россия прибегает к тактике ракетного терроризма, чтобы посеять страх по всей Украине.

Тем временем Беларусь, которую Россия использовала в качестве плацдарма для своего вторжения, объявила о начале военных учений. Правительство страны утверждает, что они не представляют угрозы для европейского сообщества в целом и соседних стран в частности.