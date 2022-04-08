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мир

Эвакуация прихожан из собора из-за подозрительного пакета

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Специалисты работают на месте инцидента в Тулузе.
Специалисты работают на месте инцидента в Тулузе.   -   Авторское право  MATTHIEU RONDEL/AFP or licensors

Прихожан католического собора Святого Стефана в Тулузе пришлось эвакуировать после того, как мужчина время церковной службы оставил пакет у алтаря и выбежал на улицу. В пакете затем было обнаружено самодельное взрывное устройств", которое не функционировало. Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже был известен полиции. По данным следствия, подозреваемый страдает психическим расстройством. По этой причине за предыдущее нарушения его не стали привлекать к ответственности, в связи с чем он находился под особым наблюдением.