Эвакуация прихожан из собора из-за подозрительного пакета

Прихожан католического собора Святого Стефана в Тулузе пришлось эвакуировать после того, как мужчина время церковной службы оставил пакет у алтаря и выбежал на улицу. В пакете затем было обнаружено самодельное взрывное устройств", которое не функционировало. Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже был известен полиции. По данным следствия, подозреваемый страдает психическим расстройством. По этой причине за предыдущее нарушения его не стали привлекать к ответственности, в связи с чем он находился под особым наблюдением.