Украина: эвакуация с "Азовтали" и обстрелы западных территорий

После завершения первой эвакуации мирных жителей, российские войска усилили наступление на металлургический завод "Азовсталь" который стал последним оплотом украинского сопротивления в Мариуполе.

По данным ООН, в Запорожье прибыло 159 беженцев, из них 101 человек из "Азовстали" и 58, примкнувших к колонне из предместий Мариуполя. Считается, что около 200 гражданских лиц все еще находятся в западне туннелей и бункерах завода

Анна, эвакуированная с завода "Азовсталь:

— Было страшно, потому что нас постоянно обстреливали, и днем, и ночью дети не спали, плакали. Они не прекращали обстрелы, было очень страшно. Честно говоря, мы думали, что не выйдем оттуда.

Оснат Лубрани Координатор-резидент ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине:

— Эвакуация была успешной, однако я обеспокоена тем, что не все гражданские лица вышли. Сталелитейный завод очень большой, тем, кто вышел, было очень трудно выбраться, и я думаю, что многие были очень напуганы.

По данным Украины, российская армия усилила атаки. В Донецкой области погиб 21 человек. Удары также были нанесены по электроподстанциям находящимся вблизи с польской границей. В результате 2 человека были ранены.

Андрей Садовой, мэр Львова:

— Удары были нанесены по трем подстанциям. В результате возникли перебои с электроснабжением. Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь.

Власти Украины также сообщили об атаках на инфраструктурные объекты в Закарпатье и по меньшей мере полдюжины железнодорожных станций по всей стране.