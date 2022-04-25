Новый старый президент: Эммануэль Макрон переизбран главой Франции

Франция выбрала нового старого президента. Набрав 58,5% голосов, Эммануэль Макрон останется хозяином Елисейского дворца еще на пять лет. Он отпраздновал победу у подножья Эйфелевой башни, в своей триумфальной речи признав, что многие проголосовали за него лишь для того, чтобы власть не получили крайне правые.

"И наконец, я думаю о тех, кто проголосовал за госпожу Ле Пен. Я знаю, что сегодня вечером они расстроены. Нет, никого не освистывайте! С самого начала я просил вас никого не освистывать. Потому что с этого момента я больше не кандидат одного из лагерей, я президент всех и каждого", — заявил Эммануэль Макрон.

Глава крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признала поражение, но соперника не поздравила. Более того, она назвала свой результат "оглушительной победой", так как во втором туре её поддержали больше 41% французов — на семь с лишним процентов больше, чем на выборах 2017-го года.

"Более чем 43% голосов [прим. ред. Марин Ле Пен говорит после публикации данных экзит-полов], этот результат — сам по себе оглушительная победа. Сегодня вечером мы начинаем великую битву за законодательную власть. Я поведу её вместе с Жорданом Борделла и со всеми, кто был достаточно храбр, чтобы противостоять Эммануэлю Макрону во втором туре. Со всеми, у кого в сердце живет наша страна", — сказала Марин Ле Пен.

Парламентские выборы, которые французские журналисты уже назвали "третьим туром президентских", пройдут в июне. Получить большинство в Нацассамблее будет сложно партиям обоих кандидатов — особенно учитывая нарастающую политическую апатию французов: явка на президентских выборах стала рекордно низкой за последние 20 лет. На участки не пришла почти треть избирателей.