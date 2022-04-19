Почему так непопулярен Макрон?

Выбор между чумой и холерой. Это выражение, которое часто можно услышать по поводу второго тура президентских выборов во Франции, показывает, что многие избиратели не очень любят Эммануэля Макрона. Но откуда столько ненависти?

В первую очередь, это связано с личностью французского президента, обостренной сверхпрезидентским режимом Пятой республики: холодный, бесчувственный, высокомерный, даже презрительный, Эммануэль Макрон любит позировать и отличается пафосной серьезностью.

Отсутствие территориальных связей, требовательный язык и его общий стиль, чуждый простым французам, отдаляют его, например, от Жака Ширака на целую вечность. А ведь даже Франсуа Олланд, который хотел быть "народным" президентом, стал очень непопулярен к концу своего мандата.

Частично объяснения кроются в том, что Макрон избрал для себя концентрированно президентский стиль правления как впечатляющего символа вездесущности и всемогущества. Ему бы идеально подошел королевский трон. А в президентской должности управление кризисами "Желтых жилетов" и Covid-19 еще больше отдалило его от значительной части людей.

Обещания 2017 года о великом обновлении, о разделении власти теперь кажутся давними и забытыми - более 40% французов считают, что Эммануэль Макрон их не выполнил. А его партии "Вперед, Республика!" сегодня больше подошло бы название "Вперед, президент!"