Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Франция

Почему так непопулярен Макрон?

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Эммануэль Макрон на предвыборном митинге в Марселе
Эммануэль Макрон на предвыборном митинге в Марселе   -   Авторское право  Ludovic MARIN/AFP

Выбор между чумой и холерой. Это выражение, которое часто можно услышать по поводу второго тура президентских выборов во Франции, показывает, что многие избиратели не очень любят Эммануэля Макрона. Но откуда столько ненависти?

В первую очередь, это связано с личностью французского президента, обостренной сверхпрезидентским режимом Пятой республики: холодный, бесчувственный, высокомерный, даже презрительный, Эммануэль Макрон любит позировать и отличается пафосной серьезностью.

Отсутствие территориальных связей, требовательный язык и его общий стиль, чуждый простым французам, отдаляют его, например, от Жака Ширака на целую вечность. А ведь даже Франсуа Олланд, который хотел быть "народным" президентом, стал очень непопулярен к концу своего мандата.

Частично объяснения кроются в том, что Макрон избрал для себя концентрированно президентский стиль правления как впечатляющего символа вездесущности и всемогущества. Ему бы идеально подошел королевский трон. А в президентской должности управление кризисами "Желтых жилетов" и Covid-19 еще больше отдалило его от значительной части людей.

Обещания 2017 года о великом обновлении, о разделении власти теперь кажутся давними и забытыми - более 40% французов считают, что Эммануэль Макрон их не выполнил. А его партии "Вперед, Республика!" сегодня больше подошло бы название "Вперед, президент!"