Франция выбирает президента | Макрон или Ле Пен? | Текстовая трансляция Euronews

Во Франции проходит второй тур президентских выборов.

Действующему президенту Франции, центристу Эммануэлю Макрону, как и на предыдущих выборах, вновь противостоит ультраправый кандидат Марин Ле Пен.

К полудню явка составила 26,41%, что на два процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. К 17 часам проголосовали 63,23% французских избирателей, что также на два процентных пункта меньше, чем пятью годами ранее.

Считается, что результат сегодняшнего голосования во многом зависит от решения электората основателя левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, набравшего 22% голосов, но не прошедшего во второй тур.

Первые официальные результаты второго тура выборов президента Франции станут известны до полуночи.