День АНЗАК в Новой Зеландии

День АНЗАК в Новой ЗеландииКомментарии
Национальный день Анзак отмечают в Новой Зеландии. Каждый год, здесь вспоминают тысячи погибших в первую мировую войну солдат из частей Австрало-новозеландского армейского корпуса (АНЗАК).
Премьер-министр страны возложила венок в зале военного мемориала Маунт Альберт. В траурной речи она упомянула войну на Украине.
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:
— Все мы помним о вторжении в Украину. Это самое мрачное напоминание о хрупкой природе мира и разрушительном воздействии войны на жизнь людей. Возможно, мы чувствуем себя на большом расстоянии от этого конфликта, но мы неразрывно связаны с его последствиями.
Торжественные мероприятия прошли так же в Турции.
В ходе боев погибло около 44 000 солдат союзных войск. Среди них, были эмигранты, анзаки из Российской империи. Имя каждого из них увековечено на стенах Австралийского военного мемориала.