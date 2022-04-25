День АНЗАК в Новой Зеландии

Национальный день Анзак отмечают в Новой Зеландии. Каждый год, здесь вспоминают тысячи погибших в первую мировую войну солдат из частей Австрало-новозеландского армейского корпуса (АНЗАК).

Премьер-министр страны возложила венок в зале военного мемориала Маунт Альберт. В траурной речи она упомянула войну на Украине.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

— Все мы помним о вторжении в Украину. Это самое мрачное напоминание о хрупкой природе мира и разрушительном воздействии войны на жизнь людей. Возможно, мы чувствуем себя на большом расстоянии от этого конфликта, но мы неразрывно связаны с его последствиями.

Торжественные мероприятия прошли так же в Турции.

25 апреля 1915 года войска из Австралии и Новой Зеландии высадились на полуострове Галлиполи под британским командованием и попытались вывести Османскую империю из войны

В ходе боев погибло около 44 000 солдат союзных войск. Среди них, были эмигранты, анзаки из Российской империи. Имя каждого из них увеко­вечено на стенах Австралийского военного мемориала.