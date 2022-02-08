Новая Зеландия: антипрививочники заблокировали подъезд к парламенту

Автоколонна протестующих против антикоронавирусных ограничений заблокировала подъезд к новозеландскому парламенту в Веллингтоне. Сотни людей со всей страны приехали в столицу, чтобы выразить недовольство обязательной вакцинацией для учителей, врачей, полицейских и военнослужащих. Они припарковали машины, мотоциклы и грузовики на улицах рядом с парламентом, который как раз открылся после летнего перерыва.

"Все дело в свободе выбора и в свободе самостоятельно управлять нашими телами", – говорит одна из участниц акции.

"Я за вакцинацию. Вакцина – это очень хорошо. Но мы должны иметь возможность самим решать, хотим мы ее или нет", – говорит другой новозеландец.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась выйти к протестующим.

Стоит отметить, что в конце января островное государство перешло на красный, максимальный, уровень тревоги, так как в стране зафиксировали 12 случаев заболевания "омикроном".