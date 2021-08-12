Австралия и Новая Зеландия на замке

Новая Зеландия откроет границы в 2022 году. Отменять ограничения планируют поэтапно и только когда большинство населения будет вакцинировано. Пока полностью иммунизированы лишь 17% новозеландцев.

Власти заявили, что к концу года будут выработаны правила въезда - отдельно для каждой страны, - исходя из степени существующего там риска заражения коронавирусом.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"Мы пока не готовы полностью открыть границы. Мы должны двигаться в этом направлении осторожно, со всей осознанностью и максимальной уверенностью".

Тем временем, столичный район Австралии в четверг закрыли на семидневный карантин. В Канберре обнаружен первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.

Из-за роста заболеваемости в режиме изоляции живут миллионы жителей юго-восточных регионов страны.

Эндрю Барр, глава правительства столичного региона:

"Нам известен источник инфекции. Ведётся тщательное расследование. Это самый серьёзный риск для здоровья граждан, с которым мы столкнулись на столичной территории в этом году. По этой причине мы объявили строгий карантин".

Ещё на неделю локдаун продлили и во втором по величине городе страны - Мельбурне. Между тем, власти Сиднея рассматривают вопрос об ослаблении ограничений для привитых жителей, несмотря на распространение варианта "Дельта" и относительно низкий охват вакцинации.