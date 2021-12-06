Лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна получил награду в Лондоне

Нобелевская неделя из-за пандемии коронавируса вот уже второй год подряд проходит в необычном формате. Большинство мероприятий проводятся онлайн, а награды вручаются в разных городах и странах.

Писатель Абдулразак Гурна, лауреат премии по литературе, получил диплом и медаль в резиденции посла Швеции в Лондоне.

Гурна родился в Занзибаре (ныне Танзания) в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году он переехал в Великобританию.

Премия Гурне, как ранее отметили в решении Нобелевского комитета, присуждена "за бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца, оказавшегося в водовороте культур и континентов".

Свое первое произведение "Память об отъезде" Гурна написал в 1987 году. Затем последовали "Путь паломников", "Дотти" , "Рай" и другие. Всего Гурна опубликовал десять романов и ряд рассказов. Его роман "У моря" вошел в лонг-лист Букеровской премии. Роман "Дезертирство" стал номинантом литературной Премии писателей Содружества.

В 2006 году Абдулразак Гурна был избран членом Королевского литературного общества Великобритании.