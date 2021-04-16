Новая Зеландия создаст "некурящее поколение"

Правительство Новой Зеландии представило национальный план действий по борьбе с табакозависимостью (Smokefree Aotearoa 2025 Action Plan), цель которого - сделать страну полностью "свободной от курения" уже к 2025 году. Одно из главных предложений - введение запрета на продажу табачных изделий представителям целого поколения - лицам, родившимся после 2004 года. В будущем планируется дальнейшее повышение разрешенного законом возраста для курения.

Среди других предложений властей - снижение уровня никотина в сигаретах, запрещение небиоразлагаемых фильтров, сокращение мест продажи табака пропорционально плотности населения районов.

Табак ежегодно убивает около 4,5 тысяч новозеландцев. Причем в большинстве случаев речь идет жителях с низким уровнем дохода, курение среди которых наиболее распространено: среди 20% беднейших новозеландцев доля курящих в четыре раза выше, чем среди 20% самых богатых.

Главный удар приходится на маори. Ежедневно курят около 30% представительниц этого коренного народа Новой Зеландии, при этом рак - основная причина смертности женщин-маори и вторая - у мужчин-маори.

В целом, потребление табачных изделий - причина каждой четвертой в стране смерти от рака. Всего около полумиллиона новозеландцев курят ежедневно.

В то же время поддержали инициативу оздоровления нации не все. Противники новых предложений заявляют о возможных непредвиденных последствиях их одобрения, в частности, для бизнеса. Многие заговорили о будущем банкротстве владельцев небольших магазинов, а также о расширении "черного" рынка сигарет.

Правая партия ACT заявила, что снижение содержания никотина может привести к тому, что нынешние обладатели этой вредной привычки станут только больше курить, чтобы получить "свою дозу", а значит, вопрос о борьбе с неравенством в данном случае стоять не может: более бедные новозеландцы станут тратить больше денег. Негодуют критики и по поводу в принципе вмешательства властей в личную жизнь соотечественников.

По данным ВОЗ, каждый год табак уносит жизни более 8 миллионов человек во всем мире, из них около 1,2 миллиона – "пассивные курильщики". Эксперты организации утверждают, что у курящих людей риск развития тяжелого течения COVID-19 выше, чем у некурящих.