Австралия: парламентские выборы назначены на 21 мая

Следующие выборы в австралийский парламент назначены на 21 мая.

На них действующий премьер-министр страны, либерал Скотт Моррисон поборется за кресло с лидером Лейбористской партии Энтони Албанизом. Последнему прочат победу соцопросы: уже сейчас правительственная коалиция Скотта Моррисона занимает лишь 77 мест в Палате представителей из 151.

«Наше правительство — неидеальное. Мы никогда этого и не утверждали. Зато мы честные. У нас есть недостатки, но вы же видите, что мы сделали для Австралии в невероятно сложные времена. И вы видите наши планы: создать больше хороших рабочих мест и сделать уровень безработицы самым низким за последние 50 лет», — заявил Скотт Моррисон.

Правительство премьер-министра критикуют из-за его приверженности углеводородам. Скотт Моррисон заявляет, что Австралия будет добывать и экспортировать уголь, пока на него есть покупатели, и не присоединился к странам, решившим снизить углеродосодержащие выбросы к 2033-му году. Три года наводнений, лесных пожаров и пандемии также не играют на руку действующему премьеру.

Тем временем Энтони Албаниз настаивает на том, что после 9 лет правления либералов наступило время отстранить их от власти и обещает бороться с коррупцией и изменением климата.