Украина: военная помощь и ускоренное вступление в ЕС

В преддверии 8-й недели войны на Украине европейцы оценивают результаты помощи и варианты дальнейших действий по укреплению этого восточноевропейского государства.

Премьер-министр Словении Янез Янша, был одним из первых, кто посетил Киев еще в то время, когда вокруг города продолжались бои.

В беседе с корреспондентом Euronews Анелиз Боржес он делится впечатлениями о работе ЕС в ходе военных действий.

— Я думаю, что европейская реакция на российскую агрессию была гораздо более сплоченной и более сильной, чем ожидали в Кремле, но с другой стороны, не такой мощной, как требовалось. В самом начале трагедии, когда Россия уже вторглась на Украину, многие еще не верили в происходящее, некоторые из наших европейских друзей не были уверены, что Украина будет сопротивляться. Они думали, что правительство и президент убегут из страны, и российский захват будет коротким, кратковременным, и продлится неделю.

Теперь нам нужно сосредоточиться на военной помощи Украине, иначе война будет продолжаться еще очень долго, и это повлияет на все, главным образом, на образ жизни внутри Европы премьер-министр Словении Янез Янша

Украинцы сражаются также и за нас. Российская агрессия остановится, когда Украина будет достаточно сильна, чтобы прекратить ее.

Во время визита в Киев председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила желание ускорить вступление Украины в ЕС - однако Комиссия не является решающей инстанцией в этом вопросе, подобные мероприятия обычно занимают годы и требуют согласия всех 27 членов союза, которые в прошлом уже продемонстрировали разные подходы к расширению.

Очевидно, что это сложный вопрос для некоторых стран, но подавляющее большинство членов ЕС поддерживает ускоренный подход для Украины, а также Молдовы, Грузии, стран Западных Балкан, потому что мы вдруг поняли, что в поисках ответов на стратегические вопросы мы проявили слабость. И сегодня очевидно, что если Европейский Союз не будет расширяться, то это сделает кто-то другой, что в конечном итоге, не принесет больше мира и безопасности на континент.