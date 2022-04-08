Украина просит оружия в преддверии назревающей на Востоке битвы

Власти Украины заявляют, что находят все новые свидетельства военных преступлений российской армии после ее ухода с оккупированных территорий. Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова сообщила, что 26 тел были найдены под двумя разрушенными зданиями в Бородянке, в 25 километрах к западу от печально известной Бучи. По словам Владимира Зеленского, разрушения, нанесенные российскими войсками в Бородянке, "гораздо страшнее".

Владимир Зеленский, президент Украины: "Начались работы по разбору завалов в Бородянке. Там все гораздо страшнее. Еще больше жертв российских оккупантов. А что будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные сделали в Мариуполе? Там, почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче и других городах Киевской области после отхода российских войск. Такая же жестокость. Такие же ужасные преступления".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова попросил партнеров из стран НАТО предоставить его стране "оружие, оружие и еще оружие", причем срочно. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС готов выделить Украине еще 500 миллионов евро на вооружение. Возможность расширения номенклатуры его поставок объяснил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "С каждым днем появляется все больше и больше достоверных сообщений об изнасилованиях, убийствах, пытках. И кроме Бучи есть множество других городов, которые Россия оккупировала, и еще больше городов, которые она все еще оккупирует. Места, где, надо полагать, российские солдаты прямо сейчас совершают еще больше зверств".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в срочной эвакуации из города нуждаются более 100 тысяч человек. Выступая по национальному телевидению, он назвал ситуацию в осажденном Россией украинском портовом городе гуманитарной катастрофой. По его словам, с начала войны в Мариуполе погибло более 5 тысяч мирных жителей, в том числе 210 детей.

Украинские власти предупреждают жителей востока страны о том, что у них есть "последний шанс" бежать до начала крупного российского наступления, которое ожидается в Донбассе. Однако поезда, эвакуирующие жителей, были блокированы российскими ударами по единственной железнодорожной линии, находящейся под контролем Киева.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что российская армия понесла на Украине "значительные потери", хотя и не назвал цифр. С начала войны Москва практически не предоставляла данных о количестве погибших военных, а те, которые озвучивала, выглядели заниженными в сравнении с оценками украинских властей и западных экспертов.