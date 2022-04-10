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Украина

Украина: в ожидании крупных сражений

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Украина. Следы взрыва
Украина. Следы взрыва   -   Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Колонна российской военной техники длиной тринадцать километров направилась на юг Донбасса. Так утверждают западные военные аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Maxar, сделанные в пятницу.

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, российские ударные вертолёты Ка-52 наносят удары по колонне украинской бронетехники и зенитных комплексов.

– Противник продолжает полномасштабную вооружённую агрессию против нашего государства, – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ. – Пытается прорвать оборону подразделений вооружённых сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над Мариуполем. Оккупанты стремятся улучшить тактические позиции дивизий на Николаевском направлении.

Предвидя крупные сражения, мирные жители стремятся покинуть Краматорск, к которому приближается линия фронта. После ракетного удара по вокзалу многие боятся садиться на поезд.

– Люди ещё сильнее напуганы, и это одна из проблем, – отмечает Паскаль Хундт, глава делегации МККК на Украине. – Они больше не решаются ехать железной дорогой и уезжают теперь на машинах. Международный комитет Красного Креста вместе с немецким Красным Крестом пытаются помочь с эвакуацией людей, получивших ранения на передовой.

Французское телевидение представило в субботу видеозапись из роддома в Мариуполе, где за время боёв за город появилось на свет 26 младенцев, один из которых не выжил. На этажах находиться опасно, люди прячутся в подвале.