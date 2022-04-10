Украина: в ожидании крупных сражений

Колонна российской военной техники длиной тринадцать километров направилась на юг Донбасса. Так утверждают западные военные аналитики, ссылаясь на спутниковые снимки американской компании Maxar, сделанные в пятницу.

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых, как утверждается, российские ударные вертолёты Ка-52 наносят удары по колонне украинской бронетехники и зенитных комплексов.

– Противник продолжает полномасштабную вооружённую агрессию против нашего государства, – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ. – Пытается прорвать оборону подразделений вооружённых сил Украины в районе города Изюм и установить полный контроль над Мариуполем. Оккупанты стремятся улучшить тактические позиции дивизий на Николаевском направлении.

Предвидя крупные сражения, мирные жители стремятся покинуть Краматорск, к которому приближается линия фронта. После ракетного удара по вокзалу многие боятся садиться на поезд.

– Люди ещё сильнее напуганы, и это одна из проблем, – отмечает Паскаль Хундт, глава делегации МККК на Украине. – Они больше не решаются ехать железной дорогой и уезжают теперь на машинах. Международный комитет Красного Креста вместе с немецким Красным Крестом пытаются помочь с эвакуацией людей, получивших ранения на передовой.

Французское телевидение представило в субботу видеозапись из роддома в Мариуполе, где за время боёв за город появилось на свет 26 младенцев, один из которых не выжил. На этажах находиться опасно, люди прячутся в подвале.