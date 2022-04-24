Словения: популизм или "Свобода"?Комментарии
В Словении открылись участки для голосования на парламентских выборах на фоне тенденции к "орбанизации" политики страны - в таких терминах наблюдатели описывают близость защищающего свой пост премьера Янеза Янши к венгерскому коллеге-националисту и признаки сжимания свободы в прессе и общественной жизни в остальном процветающей страны, которую порой называют балканской Австрией.
2 миллионам словенских избирателей сегодня предстоит определиться между Яншей и занимающим решительно проевропейские позиции Робертом Голобом, основателем движения "Свобода"
Роберт Голоб создал свою партию в январе после того, как его вытеснили с комфортного поста главы энергетической брокерской компании, которая косвенно принадлежала государству.
Этот профессиональный инженер, который некоторое время был госсекретарем на рубеже 2000-х годов, идет в опросах вровень с уходящим лидером, набирая около 20% голосов. Голоб надеется сформировать коалицию с другими левыми партиями, чтобы свергнуть Яншу, чьи "антидемократические перегибы" вызывают серьезное неприятие в словенском обществе, особенно среди городской элиты Любляны, идеальным воплощением которой являются кандидаты от "Свободы".