Словения поощряет борьбу ЕС с РФ за влияние на Балканах

Встреча с руководством Евросоюза лишь отчасти удовлетворила лидеров Западных Балкан. Шести странам региона не было обещано скорого вступления в ЕС, зато им будет выделено 30 млрд евро инвестиций. Но хозяин Саммита, премьер-министр Словении Янез Янша, в интервью Euronews сказал, что этого недостаточно для успешного соперничества за влияние с такими державами, как Китай и Россия:

«Европейский Союз - крупнейший инвестор в регионе. Очень важно то, что страны Западных Балкан это ценят, но в этих сферах у нас есть конкуренты. Это Китай, Россия и Турция, они тоже приходят с инвестициями, но не ставят для этого условий. А мы увязываем это с европейскими стандартами, реформами в области верховенства права, и это хорошо - если в конце туннеля есть свет. Но если перспектива членства в ЕС не гарантирована, тогда, я думаю, мы начнём проигрывать в этом соревновании».

Но самого Яншу в Словении и за её пределами обвиняют в нарушении европейских стандартов и принципов правового государства, а также в ограничении свободы прессы, когда она критикует его администрацию. На днях директор словенского агентства печати подал в отставку после скандала по поводу сокращения штатов и государственного финансирования. Председатель Евромиссии Урсула фон дер Ляйен и её заместители критиковала в связи с этим Яншу, но он говорит, что Брюссель не должен вмешиваться в дела Любляны:

«Договоры обязывают Европейскую комиссию держаться подальше от политических баталий. Так было до того, как её возглавил Юнкер. Потом это изменилось. По-моему, чтобы соблюдалось верховенство права, Комиссия должна быть честным посредником, а это бывает не во всех случаях".

Повышенное внимание Евросоюза к балканским проблемам объясняется тем, что пост страны-председателя Совета ЕС занимает по ротации на 6 месяцев Словения. В конце года она передаст эстафету Франции.