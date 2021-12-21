Словения борется с цыганской преступностью

Словения борется с преступностью в частично заброшенных цыганских деревнях. В связи с участившимися кражами и актами вандализма полиция осуществляет интенсивный контроль, используя конные отряды и полицейских-цыган.

Бригита Брайдич, жительница поселка Добрушка Вас: "Не знаю, наша семья не ворует, но за других я не отвечаю".

Жители и бизнесмены из промышленного района Добрушка Вас в Шкоцяне призвали власти навести порядок. А мэр Йоже Каплер, со своей стороны, обратился к правительству с просьбой принять меры.

Йоже Каплер, мэр Шкоцяна: "Цыгане портят чужое имущество, режут шины, воруют на полях, разводят костры, а в их поселениях очень шумно. На самом деле цыганам сложно найти работу, но если бы государство создало для них какое-нибудь социальное предприятие, был бы заметный прогресс".

По оценкам неправительственной организации Amnesty International, в Словении проживает 11 тысяч цыган, большинство из которых размещаются в изолированных поселениях или трущобах. Семь лет назад цыганская семья из поселка Добрушка Вас обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на отсутствие доступа к воде.

Весна Брайдич, жительница поселка Добрушка Вас: "Мэр муниципалитета обеспечил нас водой. Но нам также нужно электричество".

В Европе половина цыганских детей и молодежи не получают образования. По данным властей Добрушки Вас, лишь немногие цыганские девочки посещают среднюю школу, отмечается высокий уровень подростковой беременности.

Чтобы убедить родителей в необходимости образования, Министерство внутренних дел Словении планирует сократить социальные пособия для тех, кто не соблюдает требования обязательного школьного образования.

Франк Канглер, секретарь Министерства внутренних дел: "Мы хотим изменить закон, чтобы родители лишались этих денег, если их дети не ходят в школу".

Согласно докладу ЕС, цыганские подростки могут стать легкой мишенью для тех, кто склоняет их к совершению преступлений.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Несмотря на то, что в этом муниципалитете все еще сохраняются напряженные отношения, а также преступные действия, есть надежда, что однажды эти две этнические группы наконец-то уживутся".