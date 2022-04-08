Спустя неделю после того, как Москва объявила, что сосредоточит свои силы на востоке Украины, российские войска по большей части выведены из Киева и севера страны, в том числе из Чернигова.

Город у северной границы Украины с Беларусью был окружен и отрезан от мира на несколько недель.

Отошедшие войска оставили после себя изрешеченные здания, завалы и искореженные остовы машин, между которыми приходится лавировать жителям, выходящим в поисках продовольствия.

Десятки людей выстроились в очередь за едой, подгузниками и лекарствами в четверг в разрушенной школе, которая сейчас служит пунктом раздачи помощи.

На доске в одном классе было написано мелом: «Среда, 23 февраля – классная работа».

На следующий день Россия вторглась на Украину.