Спустя неделю после того, как Москва объявила, что сосредоточит свои силы на востоке Украины, российские войска по большей части выведены из Киева и севера страны, в том числе из Чернигова.
Город у северной границы Украины с Беларусью был окружен и отрезан от мира на несколько недель.
Отошедшие войска оставили после себя изрешеченные здания, завалы и искореженные остовы машин, между которыми приходится лавировать жителям, выходящим в поисках продовольствия.
Десятки людей выстроились в очередь за едой, подгузниками и лекарствами в четверг в разрушенной школе, которая сейчас служит пунктом раздачи помощи.
На доске в одном классе было написано мелом: «Среда, 23 февраля – классная работа».
На следующий день Россия вторглась на Украину.
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