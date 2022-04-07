Украинские мины парализовали турецкий рыболовный промысел

Украинские мины парализовали турецкий рыболовный промыселКомментарии
Война на Украине парализовала турецкий, рыбацкий порт Румели Фенери. По данным министерства обороны Турции, сотни украинских мин дрейфуют в водах Черного моря, угрожая гражданским судам всего региона. Страх удерживает на якоре в порту сотни рыболовецких баркасов.
Сахин Афсут, рыбак:
— Прежде всего, мы посовещались между собой, нам было интересно, что это за черный объект в море? В этом месте круглосуточно выходят суда, тем более сейчас сезон тюрбо и в море отправляются 9-10-метровые лодки, поэтому мы решили расследовать все самостоятельно, а затем сообщили в береговую охрану. Они прибыли через полчаса и подтвердили, что это мина.
С момента обнаружения первой мины, прошло несколько дней, но опасность сохраняется. Корабли турецкой армии мобилизованы на поиски и деактивацию опасных объектов
Россия обвинила Украину в намеренном сбросе мин. Украина это отрицает. Дрейфующие по милости ветра и течений снаряды, угрожают нефтяным танкерам, торговым судам и другим кораблям в Черном море. Несколько прибрежных стран, например Румыния, уже обезвредили часть этих боеприпасов.