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Турция

Украинские мины парализовали турецкий рыболовный промысел

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 Viktoria Sinkevich
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Turkish fishermen cannot go to sea
Turkish fishermen cannot go to sea   -   Авторское право  OZAN KOSE/AFP or licensors

Война на Украине парализовала турецкий, рыбацкий порт Румели Фенери. По данным министерства обороны Турции, сотни украинских мин дрейфуют в водах Черного моря, угрожая гражданским судам всего региона. Страх удерживает на якоре в порту сотни рыболовецких баркасов.

Сахин Афсут, рыбак:

— Прежде всего, мы посовещались между собой, нам было интересно, что это за черный объект в море? В этом месте круглосуточно выходят суда, тем более сейчас сезон тюрбо и в море отправляются 9-10-метровые лодки, поэтому мы решили расследовать все самостоятельно, а затем сообщили в береговую охрану. Они прибыли через полчаса и подтвердили, что это мина.

С момента обнаружения первой мины, прошло несколько дней, но опасность сохраняется. Корабли турецкой армии мобилизованы на поиски и деактивацию опасных объектов

— Прошло десять дней с тех пор, как начались эти события, за это время, мы вышли в море всего один раз. С сегодняшнего дня окончательно остановились. Мы боимся, что с нами может произойти что-то страшное. Мы терпим финансовые потери, но жизни людей для нас важнее. Поэтому мы полностью прекратили промысел. 90% рыбаков, которых мы знаем, тоже отказались выходить в море
Сефки Дениз, рыбак

Россия обвинила Украину в намеренном сбросе мин. Украина это отрицает. Дрейфующие по милости ветра и течений снаряды, угрожают нефтяным танкерам, торговым судам и другим кораблям в Черном море. Несколько прибрежных стран, например Румыния, уже обезвредили часть этих боеприпасов.