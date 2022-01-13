Турция ставит рекорды экспорта гранатов, в том числе в Россию

Турецкие гранаты пользуются спросом во всём мире: экспорт в минувшем году вырос почти на 20%. Объёмы продаж достигают 180 тысяч тонн.

Спрос на витамины и фруктовые соки растёт из-за пандемии. Уже в 2020-м Турция заработала на гранатах 126 миллионов долларов, в прошлом году — 132 миллиона, а в этом надеется достичь 150.

На западе страны, под Измиром, производят около 40% гранатов, и на фоне повышенного спроса закладывают новые сады.

Хайреттин Учак, председатель Ассоциации экспортёров Эгейского моря:

"Цены растут, в том числе потому, что в прошлом году урожай был не слишком высоким: во время цветения деревьев ударили холода. Мы надеемся, что спрос на нашу продукцию будет оставаться высоким".

Среди главных покупателей турецких гранатов — Ирак, Россия и Германия. Правда, в декабре Роспотребнадзор не пустил через границу десять тысяч тонн этих плодов: в них были обнаружены следы запрещённых пестицидов.