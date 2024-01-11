Соглашение о разминировании Чёрного моря

Болгария, Румыния и Турция договорились активизировать совместные усилия по разминированию Чёрного моря. В четверг в Стамбуле они подписали соответствующее соглашение.

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Анкара, Бухарест и София подписали в четверг соглашение об активизации совместных усилий по разминированию Чёрного моря. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Турции Яшар Гулер. В четверг в Стамбуле он встретился ссоюзниками по НАТО - министром обороны Румынии Анхелем Тилваром и замминистра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Соглашение было достигнуто после того, как на прошлой неделе Турция отказала Украине в доступе к переданным ей Великобританией минным тральщикам в Черном море.

В феврале 2022 года, на фоне вторжения России в Украину, Турция приняла Конвенцию Монтрё 1936 года, запрещающую российским или украинским кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, и попросила страны за пределами Черного моря не отправлять туда военные суда. Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за дрейфующие в Черном море мины.