Европейские рыбаки против ветряков в Северном море

У побережья Европы идёт политическая битва, о которой мало известно широкой общественности. Для увеличения производства чистой энергии из воды поднимаются ветряные электростанции. Но этот строительный бум не радует рыбаков. Им не разрешено вести промысел в районах Северного моря, где крутятся лопасти этих генераторов. Представитель бельгийских судовладельцев Эмьель Брукерт считает, что этого страдают и рыбаки и рыба.

«Чтобы обеспечить устойчивое рыболовство, нам нужно больше пространства, потому что мы занимаемся, по сути дела, охотой. Мы должны сами тщательно выбирать зоны для промысла, чтобы получать достаточно рыбы и обеспечивать восполнение её запасов. А в том, что повсюду в море теперь понастроены ветряные парки, и никуда не проплывёшь, для нас нет ничего хорошего».

Преследуя цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году, Еврокомиссия рассчитывает на то, что 30% вырабатываемой электроэнергии будет приходится на офшорные ветряные турбины. Это значит, что рыбакам придётся соперничать за всё более узкие водные пути с торговыми судами. Бельгийский представитель Всемирного фонда дикой природы Сара Ванден Иде уверена, что от общих усилия выиграют все:

«Рыболовство - один из многих видов морской деятельности, которые пытаются захватить побольше пространства, имя на это право. Но оно должно координировать свои планы с другими видами такой деятельности. Вместе они должны обеспечивать сохранение естественных экосистем. Так что рыболовству придётся, ради своих же интересов, в чём-то немного уступить ".

В среду в Европарламенте свой доклад на эту тему представил Петер ван Дален. Этот депутат из Нидерландов предложил варианты сосуществования рыболовецкой отрасли и ветряной энергетики:

«В Северном море есть много природоохранных зон. И я думаю, нам следует изучить возможность размещения ветряков именно в этих зонах. Это первое. Во-вторых, мы должны изучить возможность рыбной ловли в существующих ветропарках. Сети можно забрасывать между этими мельницами. Это сложно, я знаю, это создаёт много вопросов, в частности, о страховании. Мы должны изучить эту возможность тоже».

Но Всемирный фонд дикой природы считает природоохранные зоны неприкосновенными. Глава его отдела океанской политики Александр Корне призывает использовать новые технологии:

«Я думаю, что Европейский Союз должен поддерживать исследования и проекты развития в этой сфере, особенно поиск инновационных решений. Охрану природы считают консервативным делом, но она открыта для внедрения достижений науки и техники, которые помогут ослабить вредное влияние. Что касается ветряных электростанций, их можно перенести подальше в открытое море. Тогда, при поддержке европейских фондов, можно будет создать нечто новое ».

В сильно продуваемых европейских водах находится 110 ветряных парков, в которых имеется 5 тыс турбин.