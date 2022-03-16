Турция продолжит следовать конвенции Монтрё

Турция продолжит выполнять положения Конвенции Монтрё и блокировать проход военных кораблей по Босфору и Дарданеллам. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, который приехал в Москву на встречу с Сергеем Лавровым.

Ситуацию на Украине стороны назвали ключевой темой обсуждения. Турецкие представители, в частности, заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров и стать посредниками в разрешении конфликта — который в Москве и в Анкаре воспринимают по-разному.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Не секрет, что наши позиции не совпадают по этому вопросу, но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, стараясь объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса".

Ранее в ходе дипломатического саммита в Анталье турецкие представители официально объявили, что не станут вводить против России санкций по образцу западных стран. Правда, две недели назад Анкара заявила, что в соответствии с конвенцией Монтрё больше не будет пропускать военные корабли по черноморским проливам.

В то же время из этих правил существуют исключения. Так, российские корабли, которые были переброшены в Чёрное море с других флотов, могут вернуться в порты приписки. Так же Украина теоретически может воспользоваться проливами для того, чтобы "спасти имущество флота".

Торговых судов запрет не касается.