Турция теряет российских туристов

All inclusive и Средиземное море: в последние годы Турция была одним из самых популярных направлений среди российских туристов среднего класса. В 2021-м отдохнуть на местных пляжах приехали почти 5 миллионов россиян.

Теперь же из-за западных санкций ситуация стремительно меняется. Путешественники, которые уже находятся в стране, боятся, что не смогут вернуться домой из-за отмены рейсов и возросшей цены билетов. Многие из них остались без денег, так как выпущенные в России карты Visa и MasterCard больше не работают за границей.

"Когда я здесь и живу в отеле, мне почти ничего не нужно. И никаких денег я не трачу. Но если я захочу посетить какое-то место или купить лекарства в аптеке, я не знаю, как это оплатить. Хотя, конечно, у меня было немного наличных", — рассказывает турист из России Антон Гаврилов.

"В прошлом русские и украинцы были братьями, друзьями. Мы принимали их на одной лодке, в одном автобусе. А сейчас не знаю что произойдет, если они вместе поедут со мной на экскурсию. Например, если отправляться в Памуккале, можно ли посадить их вместе в автобус?" — говорит гид, который проводит экскурсии на русском языке, Барбарос Дузгун.

Российское, точнее, русскоязычное направление турбизнеса было одным из основных источников дохода Анкары. Сейчас же, когда курс рубля достиг рекордно низких значений, есть риск, что средний класс больше не сможет позволить себе отпуск на турецких курортах. Местные отельеры ожидают волну отмен бронирований.

"В прошлом году в Анталию приехали 9 миллионов туристов. 57% из них — с российского, украинского и белорусского рынков. Мы предсказываем, что влияние этого кризиса на туризм в Анталии будет очень серьезным", — считает главный менеджер отеля Pinebeach Анна Йигит.

Власти Турции надеялись, что в этом году туризм вернется к допандемийным значениям. Предполагалось, что отдыхающие привезут в страну не менее 35 миллионов долларов. Без российских и украинских туристов говорить о таких доходах не приходится. Местные власти рассчитывают лишь на российских эмигрантов, которые после вторжения на Украину десятками переезжают в Турцию на ПМЖ.