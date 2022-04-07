Главного редактора "Новой газеты" облили краской в поезде из Москвы в Самару

Главного редактора "Новой газеты" , лауреата нобелевской премии, Дмитрия Муратова, облили смесью масляной краски с ацетоном в поезде Москва-Самара.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов" - рассказал в телеграм канале "Новая газета. Европа" сам Дмитрий Муратов.

Полиция разыскивает двух подозреваемых. По данным правоохранительных органов, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон, затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ответственность за нападение взяла на себя группа под названием "Союз Z десантников", которая пообещала действовать дальше.

Муратов стал лауреатом премии в октябре 2021 года, совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Журналисты были награждены за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира". В конце марта Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью выручить средства на помощь украинским беженцам. Он призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших и открыть гуманитарные коридоры.

В конце марта "Новая газета" приостановила работу после второго предупреждения от Роскомнадзора. Как заявили в издании, редакция приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины».

Вынужденные покинуть Россию журналисты "Новой газеты" , заявили о создании издания - "Новая газета. Европа". Его главным редактором стал Кирилл Мартынов

Уточняется, что это самостоятельный проект, независимый юридически и фактически, который не является филиалом "Новой газеты".

"Новая газета. Европа" запустила собственный сайт и аккаунты в соцсетях (YouTube, Twitter, Instagram, Telegram), но какие-либо новости пока распространяются только в телеграмме и твиттере.

Издание планирует выходить на нескольких языках и "будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности".