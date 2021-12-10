Дмитрий Муратов и "Новая газета"

Присуждённую ему Нобелевскую премию мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов посвятил своим погибшим коллегам. Основанное в 1993 году издание было оплотом независимых СМИ, приверженных свободе слова. С 2000 года шесть её сотрудников были убиты в связи со своей работой, в том числе ведущий журналист-расследователь Анна Политковская, критик действюущих властей и войн в Чечне.

Муратов, как и другие основатели "Новой газеты", был вдохновлён новообретенными свободами, возникшими после развала Советского Союза в 1991 году. Одним из первых сторонников издания был бывший советский лидер Михаил Горбачёв, который пожертвовал часть денег, полученных им от Нобелевского комитета, на покупку первых компьютеров газеты.

Пьянящий оптимизм тех дней остался в прошлом. Критики Кремля говорят, что власти ведут кампанию против независимых СМИ, вынуждая их закрываться. "Новая газета" - одно из немногих известных изданий, которые до сих пор не носят ярлык "иностранный агент". Поздравляя его редактора с присуждением Ноблеывской премии, Кремль тем не менее предупредил его, чтобы он "не использовал это в качестве щита для нарушения российских законов".

Дмитрий Муратов родился 30 октября 1961 года в городе Куйбышеве (ныне Самара) на юго-западе России. В начале своей карьеры работал в газете "Комсомольская правда", был её спецкором в зоне боевых действий в Чечне. Затем вместе с несколькими коллегами, которых не устраивала редакционная политика, ушёл из "Комсомолки", основав "Новую газету". С 1995 года несколько раз возглавлял её редакцию.

Муратов был доверенным лицом партии "Яблоко" на выборах в Госдуму VII созыва, а позже и кандидата на пост президента России Григория Явлинского. Среди его наград - французский орден Почётного легиона и Международная премия свободы прессы от правозащитной организацией "Комитет защиты журналистов".