Муратов: "Демократия нуждается в реабилитации"

Накануне церемонии по вручению Ноблевской премии мира, которая запланирована а 10 декабря, её лауреаты - главные редакторы филиппинского сайта Rappler Мария Ресса и российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов - дали пресс-конференцию, особо остановившись на трудностях, с которыми сталкиваются журналисты, работающие при авторитарных режимах. Маприя Ресса сказала, что зачастую это даже сложнее, чем при диктаторах.

Мария Ресса, лауреат Нобелевской премии мира 2021:

"Это словно над головой постоянно висит Дамоклов меч. В некотором смысле легче даже работать при диктатуре - как, например, при администрации Сухарто в Индонезии: там вы точно знаете, что не так, что опасно, а что нет. А на Филиппинах теперь законы есть, но вы пользуетесь этим правами и рассказываете самые сложные истории на свой страх и риск".

Дмитрий Муратов ответил на вопросы о журналистике в России в условиях усиливающегося давления государства, подчеркнув важность борьбы за демократию.

Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира 2021:

"Демократия нуждается в реабилитации. Неверие в демократию будет означать, что со временем страны, которые от неё отвернулись, получат себе диктатора, а там, где диктатура, там следующий шаг непременно война. Давайте скажем прямо: если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну", - сказал он, вновь подвергнув критике законодательство об "иностранных агентах".

Муратов также отметил, что молодёжь в России уже не верит государственным СМИ и всё больше интересуется свободными источниками информации.

Церемония вручения Нобелевской премии мира состоится в Осло.