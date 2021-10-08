Муратов принимает поздравления

Сотрудники "Новой газеты с ликованием встретили своего главного редактора Дмитрия Муратова, удостоенного Нобелевской премии мира. Сам лауреат уже сказал, что посвящает её своим погибшим коллегам. Сразу же как стала известна эта новость, Муратова поздравил Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал:

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем".

Поздравил "нобелевского коллегу" и бывший советский лидер Михаил Горбачёв: "Это хорошая, очень хорошая новость, не просто новость, а событие. Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее.

Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать!"

Приветствовали решение Нобелевского комитета и на улицах Москвы:

"Это скажется на гласности: они будут услышаны".

"Они заслуживают этого. "Новая газета" делает очень много, освещает очень много событий сейчас и делает это независимо".

"Есть ряд СМИ, ряд источников, которые всё ещё кажутся нам наиболее независимыми, да. И "Новая газета" вполне под эти рамки подходит".

Были и такие, кто усомнился в том, что комитет правильно выбрал лауреата, а сторонники Алексея навального были огорчены тем, что награда обошла его стороной.

Коллега Муратова Сергей Пархоменко прокомментировал это решение так: :

"Российская журналистика существует - по крайней мере на протяжении последних 20 лет - в ситуации, когда российское государство считает ее врагом и пытается уничтожить, используя все те средства и инструменты, которые есть в её распоряжении: начиная от карательных полицейских органов, тайной полиции, экономических инструментов, налоговых инструментов и кончая просто убийствами.

В российской журналистике счет убийствам идет на многие десятки. И это полновесные, полноценные политические убийства. Вот, собственно, выбрав именно российского журналиста в качестве получателя Нобелевской премии наряду с филиппинским журналистом, Нобелевский комитет и признал это.

Совершенно очевидно, что реакция российской власти будет состоять в том, чтобы доказать миру, что это решение для нее, российской власти ничего не означает, и не требует от нее никакого изменения своей политики, не влечет для нее никаких последствий и так далее."

До Дмитрия Муратова Нобелевскую премию мира из числа россиян получили лишь правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.