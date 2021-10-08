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Россия

Муратов: "Это премия редакции и погибших корреспондентов"

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 Кнарик Хачатрян
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Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов встречается с журналистами у офиса редакции в Москвеэ.
Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов встречается с журналистами у офиса редакции в Москвеэ.   -   Авторское право  DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors
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Сразу же после того, как Норвежский Нобелевский комитет объявил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова одним из лауреатов премии мира, Европейский вещательный союз связался с ним по телефону, попросив прокомментировать это решение.

"Я понимаю, что это премия не моя, - сказал Муратов, - это премия редакции и её погибших спецкорреспондентов. Не знаю, что это значит для российской журналистики - я не готов за неё отвечать, она очень разнообразна - а то, что касается моих коллег, особенно тех людей, которых пытаются признать и признают иноагентами, я считаю, что мы будем их поддерживать. Мы абсолютно точно солидарны с теми нашими коллегами, которые создали свои стартапы, и которые на самом деле являются истинными последователями свободы слова".

С момента основания "Новой газеты" были убиты шесть её журналистов, в том числе Анна Политковская, писавшая разоблачительные статьи о войне в Чечне. Несмотря на это, редакция продолжала свою политику, утверждая, что отстаивает право корреспондентов поднимать любые темы при условии соблюдения профессиональных и этических стандартов журналистики.