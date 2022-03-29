Беженцы в Румынии: восстановлению помогает работа

Почти 600 тысяч жителей Украины бежали от войны в Румынию, такие цифры приводят ООН. Местные волонтеры отмечают, что в последние дни приток беженцев уменьшился.Ирина уехала из Одессы с сыном, бабушкой и подругой в первые дни конфликта. Эта преподавательница английского языка нашла работу в китайском ресторане

Женщина рассказывает: "Это важно, я даже почувствовала себя лучше, когда начала работать по прибытии. Нас встретили идеально, тут комфортно, но мы страдали от бездействия.... Я стараюсь отвлекаться, но это трудно, и в минуты перерыва я, конечно, беру телефон, открываю Facebook и вижу все эти новости о том, как умирают дети, как умирают молодые люди."

Камелия - хозяйка дома, пригласившая к себе Ирину и ее близких.

"Они были полностью дезориентированы, - вспоминает женщина. - Не говорили, ничего не знали. Из дома выходили, только когда я их звала".

Работа дает Ирине надежду быстрее восстановиться, обрести почву под ногами в стране, которая - женщина не знает, на какой срок - станет их домом.