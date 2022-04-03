Протестующие в Европе требуют усилить давление на Москву

Тысячи людей вышли на акцию протеста против войны на Украине в столице Швейцарии Берне. Её участники призывали власти конфедерации проявлять большую активность и добиваться прекращения огня, а затем и полного вывода российских войск. Речь шла, в том числе, об ужесточении санкционных мер как против Кремля, так и против россиян:

— Российские олигархи прячут свои деньги здесь, в Швейцарии, в швейцарских банках. Таким образом, Швейцария может сыграть ключевую роль в прекращении этой войны. Швейцарское правительство должно взять на себя ответственность и заморозить все активы российских олигархов, которые финансируют эту кровавую войну на Украине.

— Мы здесь, чтобы показать, что мы помним. Даже здесь, вдали от конфликта, мы можем что-то сделать и мы должны это делать, это важно показывать.

Накануне парламентских выборов в Венгрии на антивоенную акцию в Будапеште вышли беженки с Украины с детьми. Они присоединились к демонстрации противников премьер-министра Виктора Орбана, где звучали и антироссийские лозунги: демонстранты обвиняют правительство в пособничестве военной агрессии Москвы, в том числе, из-за отказа Будапешта поддержать энергетические санкции против России.