Карта военных действий на Украине

Прошел месяц со дня российского вторжения в Украину, и Институт изучения войны выпустил анимированную карту, описывающую, как происходило это наступление.

На карте ведется отсчет с 23 февраля, а затем шаг за шагом, дата за датой, показывается российское вторжение на Украину.

Посмотрите на сюда... здесь красным цветом показаны российские войска, которые пытаются захватить как можно больше территории. 10 марта, 11 марта... Вы можете видеть, как они пытались, двигаясь с востока страны и севера Украины, пробиться к центральной части и к столице, к Киеву.

По последней информации и карте, ситуация выглядит следующим образом: российские силы обозначены красным цветом, с указанием направлений их движения и намерений. А здесь синим цветом, на юге, юго-востоке и востоке страны - в направлении Харькова и Луганска... эти синие области - это области протестов украинского народа на тех территориях, которые сейчас оккупированы российскими войсками, здесь граждане выступают против оккупации.

Ситуация также выглядит по-другому в районе Киева, столицы.

Это карта с радиусом 25 км вокруг Киева, и здесь, синим цветом, обозначены районы отбитые украинскими войсками. Здесь они начали свои контратаки, отвоевывая некоторые территории. Это запад и северо-запад Киева, где происходят самые тяжелые бои в течение этого месяца войны.

Министерство обороны Великобритании в последнем обновлении разведданных подтвердило тот факт, что украинские войска отвоевывают некоторые города и возвращают оборонительные позиции.