Война на Украине. 30 день. Текстовая трансляция

Соединённые Штаты ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России. В списке глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к главам государств и правительств стран "Большой семёрки" заявил, что возможность "широкомасштабного применения Россией химического оружия на территории Украины вполне реальна". Днём ранее президент США Джо Байден назвал применение химического оружия на Украине "реальной угрозой".

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране. Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер. В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.

Соединенные Штаты примут до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения. В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что этот план является частью пакета гуманитарной помощи на сумму миллиард долларов, направленного на оказание помощи всем, кто пострадал от "войны, развязанной Россией на Украине".

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости отказаться от импорта российской нефти и газа в страну. "Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", - заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в интервью агентству Bloomberg.