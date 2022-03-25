Война на Украине. 30 день. Текстовая трансляция

Война на Украине. 30 день. Текстовая трансляцияКомментарии
Соединённые Штаты ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину. В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России. В списке глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к главам государств и правительств стран "Большой семёрки" заявил, что возможность "широкомасштабного применения Россией химического оружия на территории Украины вполне реальна". Днём ранее президент США Джо Байден назвал применение химического оружия на Украине "реальной угрозой".
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране. Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер. В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.
Соединенные Штаты примут до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения. В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что этот план является частью пакета гуманитарной помощи на сумму миллиард долларов, направленного на оказание помощи всем, кто пострадал от "войны, развязанной Россией на Украине".
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости отказаться от импорта российской нефти и газа в страну. "Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", - заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в интервью агентству Bloomberg.
Германия планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из РФ, сообщает издание "Шпигель" со ссылкой на Минэкономики ФРГ.
Международное рейтинговое агентство Moody's отзовет рейтинги российских компаний, говорится в сообщении компании. 5 марта агентство объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в РФ в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.
Санкции Японии в отношении корпорации космического приборостроения "Российские космические системы" (РКС) будут парированы и не скажутся на сроках создания космических аппаратов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Санкции давно ожидаемые и не неожиданные. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.
Следственный комитет России возбудил с 2014 года более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе, в рамках которых к ответственности привлекаются 180 человек, в том числе представители военного и политического руководства Украины, сообщил в интервью ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин.
Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось почти на 3 млрд долларов после возобновления торгов на Мосбирже 24 марта, сообщает агентство Bloomberg. Как следует из данных в Bloomberg Billionaires Index, увеличить свое состояние после открытия торгов смогли десять российских бизнесменов. В частности, основной акционер инвестиционной компании "Волга груп" Геннадий Тимченко, а также председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон увеличили свой капитал более чем на миллиард долларов. Президент "Норникеля" Владимир Потанин, по данным агентства, остается богатейшим человеком РФ с общем капиталом 26,3 млрд долларов.
Япония, как и обещала, ужесточила ограничительные меры против РФ. Санкции введены еще против 81 организации и 25 физических лиц из России (среди них родственники пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы "Ростеха" Сергея Чемезова). Страна также запретила экспорт в Россию предметов роскоши.
Австралия внесла в санкционный список 22 "российских пропагандистов и распространителей дезинформации". В их числе - главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущая Ольга Скабеева.
Санкции введены также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и жены Галины.